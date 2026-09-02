О садово-парковом развитии Москвы расскажут на бульваре Яна Райниса

В эту субботу 5 сентября в Центральной библиотеке № 224 имени Ф.В. Гладкова пройдет программа «Город открытых сердец».
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