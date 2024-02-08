Путин прокомментировал заявления о войне России с США и Польшей

Сейчас мирное население запугивают "российской угрозой" Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал дешевой провокацией заявления о необходимости войны США и России, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии