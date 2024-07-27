Отчет по инфляции вернул быков на биржи США в конце недели

В пятницу акции на Уолл-стрит закрыли торги с ростом после волатильной недели. Индекс Dow Jones увеличился на 654,27 пункта (1,64%), S&P 500 и Nasdaq Composite показали больше процента роста - 1,11%,и 1,03%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии