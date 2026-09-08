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Царьград

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HUAWEI представила WATCH GT 7 с расширенными спортивными функциями

HUAWEI представила WATCH GT 7 с расширенными спортивными функциями

HUAWEI WATCH GT 7 предлагают длительную автономность и прочность, однако некоторые функции, такие как платежи через FlipUp и спортивные опции, затрудняют использование.

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