Авария на Пискаревском проспекте переросла в массовую драку со стрельбой

В результате конфликта трое мужчин попали в больницу. Очевидцы обратились в полицию с сообщением о драке пяти человек и стрельбе на пересечении Пискаревского проспекта и Муринской дороги.
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