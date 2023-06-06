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Авария на Пискаревском проспекте переросла в массовую драку со стрельбой

В результате конфликта трое мужчин попали в больницу. Очевидцы обратились в полицию с сообщением о драке пяти человек и стрельбе на пересечении Пискаревского проспекта и Муринской дороги.

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