Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Отсижу три года. Ничё страшного": Азербайджанец из Забайкалья сдержал обещание - убил мать своей дочери

"Отсижу три года. Ничё страшного": Азербайджанец из Забайкалья сдержал обещание - убил мать своей дочери

Санан Гусейнов задержан за убийство. Трагедии можно было избежать. Но Екатерина не выжила. В Забайкалье азербайджанец Санан Гусейнов встретил Екатерину и пообещал ей "восточную сказку", но всё обернулось трагедией, когда женщина инициировала разрыв отношений.

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