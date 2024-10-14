"Отсижу три года. Ничё страшного": Азербайджанец из Забайкалья сдержал обещание - убил мать своей дочери

Санан Гусейнов задержан за убийство. Трагедии можно было избежать. Но Екатерина не выжила. В Забайкалье азербайджанец Санан Гусейнов встретил Екатерину и пообещал ей "восточную сказку", но всё обернулось трагедией, когда женщина инициировала разрыв отношений.