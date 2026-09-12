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Орлов: «Зачем Головину опускаться в РПЛ? Он не сказал последнего слова в европейском футболе»

Орлов: «Зачем Головину опускаться в РПЛ? Он не сказал последнего слова в европейском футболе»

Комментатор и журналист Геннадий Орлов высказал мнение о возможности возвращения в Россию полузащитника «Монако» Александра Головина.

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