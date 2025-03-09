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Бульон Бехтерева для печени и суставов: в СССР готовили в каждом доме и были здоровы
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Альбина Скоблина
Это тот же холодец. Давно так его и готовлю. только едим холодным и все очень довольны.
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15 час.
Виктор zz
Холодец - это частный случай, из простых костей он не получится. Я так готовлю бульон для любого супа. После закипания снимаю пенку, солю и уменьшаю огонь до самого минимального, чтобы практически не булькало. Так варю 5-7 часов под крышкой. Вода в таких условиях почти не выкипает, бульон выходит прозрачный. Вот только куркуму или имбирь не добавлял пока и не знал, что это бульон Бехтерева.
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12 час.
PP
Pattia Patria
Омега-3 в говяжих и куриных костях? Вы серьёзно?🤣 Жаль, что Бехтерев не знал этого. Куркума и имбирь в СССР были жутким дефицитом, продавались молотыми и мало где, - большинство хозяек о них и не знало. Такой бульон называют еще французским, только последний могут томить до двух суток и принимают по 2-3 столовые ложки в день как лекарство. И уж абсолютно точно, что это в первую очередь не для печени, а для суставов.
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9 час.
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