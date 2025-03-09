Бульон Бехтерева для печени и суставов: в СССР готовили в каждом доме и были здоровы

Альбина Скоблина Это тот же холодец. Давно так его и готовлю. только едим холодным и все очень довольны.

Виктор zz Холодец - это частный случай, из простых костей он не получится. Я так готовлю бульон для любого супа. После закипания снимаю пенку, солю и уменьшаю огонь до самого минимального, чтобы практически не булькало. Так варю 5-7 часов под крышкой. Вода в таких условиях почти не выкипает, бульон выходит прозрачный. Вот только куркуму или имбирь не добавлял пока и не знал, что это бульон Бехтерева.