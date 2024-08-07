Выпуск нового поколения ИИ-чипов от Nvidia замедлился из-за технических проблем

Корпорация Nvidia столкнулась с техническими проблемами при разработке двух новых передовых чипов, замедлив выпуск некоторых продуктов, призванных укрепить лидерство компании на рынке технологий искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.
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