Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Выпуск нового поколения ИИ-чипов от Nvidia замедлился из-за технических проблем

Выпуск нового поколения ИИ-чипов от Nvidia замедлился из-за технических проблем

Корпорация Nvidia столкнулась с техническими проблемами при разработке двух новых передовых чипов, замедлив выпуск некоторых продуктов, призванных укрепить лидерство компании на рынке технологий искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

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