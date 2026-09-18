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Zero Hedge

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America Is Using The Wrong Artificial Intelligence Scoreboard

America Is Using The Wrong Artificial Intelligence Scoreboard

America Is Using The Wrong Artificial Intelligence Scoreboard Authored by Paul Meeks via RealClearMarkets, Since OpenAI released ChatGPT in late 2022, America has kept score in the artificial intelligence race by asking which lab has the best model.

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