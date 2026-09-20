«Ералаш» их не отпустил: 7 актёров, которые снимались в киножурнале детьми и взрослыми

«Ералаш» умеет возвращать своих героев. Одни юные звёзды киножурнала исчезают после нескольких выпусков, а другие спустя годы снова оказываются на съёмочной площадке — но уже с другой ролью: вместо школьника им предлагают учителя, отца семейства или постового милиционера.