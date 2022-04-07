Происшествия

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На Ставрополье полицейские задержали телефонных мошенников

На Ставрополье полицейские задержали телефонных мошенников

Двое жителей краевой столицы подозреваются в совершении двух эпизодов телефонного мошенничества. На уловки мошенников попались две жительницы Нефтекумского округа.

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