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Царьград

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Житель Коврова получил 2 года принудительных работ за гибель человека на М-12

Житель Коврова получил 2 года принудительных работ за гибель человека на М-12

Петушинский районный суд приговорил 25-летнего жителя Коврова к двум годам принудительных работ за ДТП на трассе М-12 «Восток», в котором погиб пассажир «Газели Некст».

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