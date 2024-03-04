Эта маленькая рыбка может издавать громкие звуки – как рев самолета

Уникальная особенность может быть инструментом коммуникации. Крошечная полупрозрачная рыба Danionella cerebrum, обитающая в Мьянме, может издавать звук, сравнимый с ревом реактивного самолета — к таким выводам пришла ученых из Германии.
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