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Агент Мохамеда Конате об интересе «Ризеспора»: «Многие турецкие клубы хотят его приобрести, но до января он останется в «Ахмате»

Агент Мохамеда Конате об интересе «Ризеспора»: «Многие турецкие клубы хотят его приобрести, но до января он останется в «Ахмате»

«Ризеспор» интересовался Конате, но мы посчитали, что сейчас Мохамеду туда переходить не стоит. Многие клубы из Турции хотели и хотят приобрести Конате, но я им сразу сказал, что Мохамед до января точно останется в «Ахмате».

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