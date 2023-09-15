Агент Мохамеда Конате об интересе «Ризеспора»: «Многие турецкие клубы хотят его приобрести, но до января он останется в «Ахмате»

«Ризеспор» интересовался Конате, но мы посчитали, что сейчас Мохамеду туда переходить не стоит. Многие клубы из Турции хотели и хотят приобрести Конате, но я им сразу сказал, что Мохамед до января точно останется в «Ахмате».