Путин выслушал доклады по ЧП с поездами

Президент позвонил Богомазу и главе РЖД.фото: kremlin.ruПрезидент России Владимир Путин после ЧП с поездами поговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем Российских железных дорог (РЖД) Олегом Белозеровым.
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