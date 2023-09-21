Мы не такие Должен ли украинский язык присутствовать в школах Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей?В одной стороны, целенаправленное изживание языка, какой бы он ни был, никогда не было в почете.
Украинизация 2.0: на новых территориях России не забывают про «мову»
Комментарии
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Николай Кузнецов
Абсолютно верно, а то некоторым дай волю, так не хуже бандер развернутся
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1 час.
VG
Vasily Golov
Жители Украины вспомнят ридну,когда построят новые дома,школы,больницы.Именно школьники. Украину халявой развратил СССР. Второе место в Европе по ВВП. 5АЭС,массу заводов ей построили.Анализируйте передачу суммы налогов в союзный бюджет и суммы.выделенные министерствами для развития УССР.Больше брали,меньше отдавали. Разврат уже идет от России.
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56 мин.
Сергей Кириков
меньше слушайте этих писарей которые не знают ни русского ни украинского обычные пи ... болы дешевые
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27 мин.
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