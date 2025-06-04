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Царьград

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Цены на красную икру могут достичь 15 тысяч рублей за килограмм

Цены на красную икру могут достичь 15 тысяч рублей за килограмм

В пиковые периоды прошлого года цена красной икры уже достигала таких уровней.Стоимость свежей икры нерки на Камчатке в первый день стартовавшей 1 июня лососевой путины колеблется в пределах 9-9,5 тысяч рублей за килограмм.

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