Минсельхозпрод РТ сообщил, что в Татарстане производится на 13% больше яиц

В Татарстане прошли сельскохозяйственные ярмарки, которые начались 9 сентября и продолжаются на 14 площадках Казани, 2 площадках Набережных Челнов и Зеленодольского муниципального района, а также на 3 площадках Нижнекамска.
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