В Волгоградской области с 14 июня вводится запрет на посещение лесов ⚠️⚠️⚠️ Соответствующий приказ ранее опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации Волгоградской области.
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В Волгоградской области с 14 июня вводится запрет на посещение лесов ⚠️⚠️⚠️ Соответствующий приказ ранее опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации Волгоградской области.