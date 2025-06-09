«Выравнивание Ровно»: нанесен массированный удар по Западной Украине, Киеву и Харькову

В ночь на 9 июня Ровно и Дубно на Западной Украине активно утюжили российские «Герани» и ракеты. Также досталось Киеву, Кременчугу, Харькову.
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