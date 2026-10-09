Мартин Авербух выиграл «Выживалити. Наследники»: «Найдите то, в чём вы лучше всех»

Победителем второго сезона «Выживалити. Наследники» на «Пятнице» стал Мартин Авербух — сын фигуриста Ильи Авербуха.
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