Путин не указ: Власть на местах будет стоять насмерть

Почему местные элиты откровенно игнорируют призыв президента дать дорогу во власть ветеранам боевых действий На прошлой неделе в Забайкальском крае снятые с выборов ветераны СВО обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой восстановить справедливость.