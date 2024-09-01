Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин не указ: Власть на местах будет стоять насмерть

Путин не указ: Власть на местах будет стоять насмерть

Почему местные элиты откровенно игнорируют призыв президента дать дорогу во власть ветеранам боевых действий На прошлой неделе в Забайкальском крае снятые с выборов ветераны СВО обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой восстановить справедливость.

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Комментарии
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Samarium
Говорить и делать далеко не одно и то же....
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