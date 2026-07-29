В Бурятии совершили прорыв в диагностике рака

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В Бурятии начали выпускать инновационный препарат для раннего выявления опухолей головного мозга. Производство запустили в Центре ядерной медицины в Улан-Удэ, сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), передает РИА Новости.