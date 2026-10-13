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Царьград

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Пермский Morion Digital вошёл в топ-2 технопарков России

Пермский Morion Digital вошёл в топ-2 технопарков России

Пермский технопарк Morion Digital занял второе место среди 12 объектов с высоким уровнем инвестиционной привлекательности в XII Национальном рейтинге технопарков России, представленном в Омске на форуме InRussia 2026.

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