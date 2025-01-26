Самые странные и дикие советские обложки «Мурзилки»

В детстве они казались вам правильными и совершенно нормальными! фото: сайт Национальной детской электронной библиотекиЕсли вы запомнили, что на обложках номеров популярнейшего в СССР журнала для детей «Мурзилка» были лишь ягодки, цветочки и скворечники, то распоминайте обратно.