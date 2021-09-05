У вас есть совесть? Депутат о доходах Голиковой

militaryarmsПолитикаУ вас есть совесть? Депутат о доходах ГоликовойДля начала следует вспомнить, что в России основные финансовые операции привязаны к минимальной зарплате, МРОТ.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай ИВАНОВНе надо путать зарплату по должности и получение прибыли от коммерции. Просто надо повысить налог до 30-40% для богатых, а если не хотят платить, то просто провести национализацию их производства........ И если кто считает, что Голикова и Скворцова эффективные топ-менеджеры, то пусть посмотрят их предыдущую деятельность на чиновничьей стезе...... Тот ущерб, который нанесли эти две дамы стране по скромным оценкам стоит 2-3 триллиона рублей, если не больше....Комментировать
Свежие комментарии