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  • Николай ИВАНОВ
    Не надо путать зарплату по должности и получение прибыли от коммерции. Просто надо повысить налог до 30-40% для богат...У вас есть совест...
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У вас есть совесть? Депутат о доходах Голиковой

У вас есть совесть? Депутат о доходах Голиковой

Для начала следует вспомнить, что в России основные финансовые операции привязаны к минимальной зарплате, МРОТ.

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Николай ИВАНОВ
Не надо путать зарплату по должности и получение прибыли от коммерции. Просто надо повысить налог до 30-40% для богатых, а если не хотят платить, то просто провести национализацию их производства........ И если кто считает, что Голикова и Скворцова эффективные топ-менеджеры, то пусть посмотрят их предыдущую деятельность на чиновничьей стезе...... Тот ущерб, который нанесли эти две дамы стране по скромным оценкам стоит 2-3 триллиона рублей, если не больше....

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