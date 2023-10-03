⭐️ Xbox Game Pass ULTIMATE 14 дней + EA PLAY + +

КАРТА ДЛЯ АКТИВАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МОМЕНТАЛЬНАЯ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЫДАЧА КЛЮЧА И КАРТЫ 24/7 После оплаты Вы получаете ключ-ссылку, которая активирует подписку Xbox Game Pass Ultimate на 14 дней Подписка подходит только для НОВЫХ АККАУНТОВ, где ранее не было подписки Xbox Game Pass Ultimate Ключ-ссылку Вы получите в личном кабинете http://www.