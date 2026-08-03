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Воронежские новости

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Воронежская область заняла 30-е место в рейтинге качества российских дорог

Воронежская область заняла 30-е место в рейтинге качества российских дорог

Более 60% дорог общего пользования в Воронежской области соответствуют нормативным требованиям.Воронежская область заняла 30-е место в рейтинге российских регионов по качеству автомобильных дорог, составленном по итогам 2025 года.

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