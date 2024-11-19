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Закон, порядок, государство

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В День ракетных войск и артиллерии военнослужащим артиллерийских подразделений гвардейской танковой армии группировки войск «Запад вручили боевые государственные и ведомственные награды

В День ракетных войск и артиллерии военнослужащим артиллерийских подразделений гвардейской танковой армии группировки войск «Запад вручили боевые государственные и ведомственные награды

Решением командующего группировкой войск «Запад» за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач СВО, военнослужащим вручили медали «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «Участнику СВО».

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