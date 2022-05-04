В преддверии Дня Победы во Владивостоке состоится фестиваль «Конные традиции России»

8 мая во Владивостоке состоится первый городской фестиваль «Конные традиции России». На празднике гости и жители краевого центра увидят не только конные представления, но и огненное шоу, также подготовлена концертная программа, сообщает PRIMPRESS.
8 мая во Владивостоке состоится первый городской фестиваль «Конные традиции России». На празднике гости и жители краевого центра увидят не только конные представления, но и огненное шоу, также подготовлена концертная программа, сообщает PRIMPRESS.
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