В «Азове» призвали не соревноваться с Россией

Украина не должна соревноваться с Россией в количестве военных. Об этом сообщил экс-командир полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), замкомандира 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин, передает Telegram-канал «Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии