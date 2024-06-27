Названы самые привлекательные профессии в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 27 июня, ФедералПресс. В рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая пройдет в Красноярском крае 28 июня, будут представлены высокооплачиваемые вакансии.
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