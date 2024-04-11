Пассажиры Старокорсунской вновь жалуются на работу маршрута 141А. На горячей линии нам заявили, что в системе ГЛОНАСС видно всего 3 машины.
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Пассажиры Старокорсунской вновь жалуются на работу маршрута 141А. На горячей линии нам заявили, что в системе ГЛОНАСС видно всего 3 машины.