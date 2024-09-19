Израиль вновь атаковал юг Ливана

Израиль сегодня снова атаковал юг Ливана. Авиаудары нанесли по военным объектам и оружейному складу. Всё больше СМИ со ссылкой на источники говорят о причастности еврейского государства к теракту, который произошел накануне.
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