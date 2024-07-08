Дела нет почти год: сотрудники петербургской подземки сломали коллеге руку из-за жалобы начальству

Избитая коллегами сотрудница петербургской подземки уже почти год не может добиться справедливости. Мужчин так и не привлекли к ответственности, а адвокат пострадавшей считает, что дело специально затягивают.
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