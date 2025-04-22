Врач назвал неожиданное последствие для организма из-за частого употребления вина

Бесконтрольное употребление вина может привести к таким неочевидным проблемам, как разрушение костной ткани, мигрень, мочекаменная болезнь, интоксикация металлами и диабет, предупредил хирург Александр Умнов.
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