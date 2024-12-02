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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пастрняк провел 700-й матч в НХЛ. У него 357 голов – 8-й результат среди игроков из Европы на этом отрезке

Форвард «Бостона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (6:3).  На счету 28-летнего игрока 23 (9+14) очка в 26 играх в текущем сезоне.

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