Британский регулятор упростил правила листинга на Лондонской бирже

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) Великобритании окончательно установило новые правила листинга компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE), что является самым большим изменением в листинге за последние три десятилетия, передает Reuters.
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