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Царьград

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В Индонезии крокодил напал на рыбака и проглотил его голову и руку

В Индонезии крокодил напал на рыбака и проглотил его голову и руку

Останки мужчины нашли в желудке хищника.В Индонезии крокодил напал на 68-летнего мужчину, рыбачившего стоя в воде и проглотил его голову и руку.

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