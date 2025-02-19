Банкротства застройщиков начались в российских регионах

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В российских регионах начались банкротства застройщиков. Эксперты в беседе с "Известиями" заявили, что с трудностями могут столкнуться субъекты, где больше всего нераспроданного жилья.
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