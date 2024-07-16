В Екатеринбурге откроется 13 пунктов раздельного приема мусора

С августа по октябрь ЕМУП «Спецавтобаза» откроет 24 ресурсных центра по обращению с отходами. В пункты приема можно будет сдать пластик, пленку, бумагу, картон, стекло, а также отработанные автомобильные покрышки и батарейки.
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