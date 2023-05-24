Военное обозрение

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Премьер-министр Японии: Страна не планирует вступать в НАТО, но открытие представительства альянса обсуждается

Премьер-министр Японии: Страна не планирует вступать в НАТО, но открытие представительства альянса обсуждается

Япония не рассматривает возможность вступления в состав Североатлантического альянса. Однако вопрос об открытии в стране представительства НАТО обсуждается.

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