Где-то мы уже это слышали. Нетаньяху повторяет за зеленым карликом?

Ну вот Евреи панику наводят, шугают, стращают, ну всё как обычно.- Европа уже паникует. Таки да. **** А вот и третий Еврей - до кучи: Госсекретарь Блинкен: Ситуация на Ближнем Востоке не была такой опасной, по крайней мере, с 1973 года **** Интересно, а кто следующий Еврей - который тоже будет стращать и пугать? .