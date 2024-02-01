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Где-то мы уже это слышали. Нетаньяху повторяет за зеленым карликом?

Где-то мы уже это слышали. Нетаньяху повторяет за зеленым карликом?

Ну вот Евреи панику наводят, шугают, стращают, ну всё как обычно.- Европа уже паникует. Таки да. **** А вот и третий Еврей - до кучи: Госсекретарь Блинкен: Ситуация на Ближнем Востоке не была такой опасной, по крайней мере, с 1973 года **** Интересно, а кто следующий Еврей - который тоже будет стращать и пугать?  .

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