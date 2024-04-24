На Могилевщине успешно прошли испытания машины производства ´Бобруйскагромаш´.

Испытания машины производства ´Бобруйскагромаш´ прошли успешно. КМП-10 предназначен для сплошной культивации и боронования почвы при осенней полупаровой обработке зяби, ранневесеннем закрытии влаги, подготовки почвы под посев.
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