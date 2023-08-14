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Украинское зерно – кому достаётся и кому принадлежит

Украинское зерно – кому достаётся и кому принадлежит

«Украина экспортировала в 2022–2023 годах больше зерна, чем в предыдущий период, но заработала меньше – 20,7 млрд долл против 22,1 млрд долл в 2021–2022 году», – сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Forbes.

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Комментарии
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Мария Беликова
Всё, как в песне: &quot;Забрала Маруся часы золотой. А взамен оставила трусы голубой!&quot;....Обобрали Украину, до нитки. Безвиз обернулся кастрюлям безштаном, однако шибздик и Яценюк не тужат, накупили в Майями десятки квартир, дворцов. Вошли с список Форбс. Торговля оружием - самый прибыльный бизнес.
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9 час.
Владимир Алтайцев
А  давайте поговорим  о российском зерне лучше. Кто получил выгоду  от продажи  зерна из РФ за границу?  Олигархи, само собой. А сколько от этих продаж получил бюджет? Процентов  10-15? А что получил народ России, если за  рубеж гнали  элитное  зерно, а внутри страны оставляли фуражное? Все  эти статьи  про Украину  пишут для отвлечения  внимания  граждан РФ от внутренних проблем. Вот лично мне  глубоко  безразлично, кому продала  зерно Украина.
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6 час.

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