Украинское зерно – кому достаётся и кому принадлежит

Всё, как в песне: "Забрала Маруся часы золотой. А взамен оставила трусы голубой!"....Обобрали Украину, до нитки. Безвиз обернулся кастрюлям безштаном, однако шибздик и Яценюк не тужат, накупили в Майями десятки квартир, дворцов. Вошли с список Форбс. Торговля оружием - самый прибыльный бизнес.

Владимир Алтайцев

А давайте поговорим о российском зерне лучше. Кто получил выгоду от продажи зерна из РФ за границу? Олигархи, само собой. А сколько от этих продаж получил бюджет? Процентов 10-15? А что получил народ России, если за рубеж гнали элитное зерно, а внутри страны оставляли фуражное? Все эти статьи про Украину пишут для отвлечения внимания граждан РФ от внутренних проблем. Вот лично мне глубоко безразлично, кому продала зерно Украина.