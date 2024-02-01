Гороскоп на 2 февраля 2024 года: серьезные перемены ожидают всех во время последней четверти Луны в Скорпионе Елена ГалицкаяСегодня, 2 февраля 2024 года, Луна находится в последней четверти в знаке Скорпиона, принося с собой энергию перемен для всех знаков зодиака.