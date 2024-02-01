Гороскоп на 2 февраля 2024 года: серьезные перемены ожидают всех во время последней четверти Луны в Скорпионе Елена ГалицкаяСегодня, 2 февраля 2024 года, Луна находится в последней четверти в знаке Скорпиона, принося с собой энергию перемен для всех знаков зодиака.
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