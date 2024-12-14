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Массовые нападения на мигрантов в России после заражения ребёнка ВИЧ — правда или фейк?

Массовые нападения на мигрантов в России после заражения ребёнка ВИЧ — правда или фейк?

Русский компас Фото: depositphotos.com. В соцсетях распространяется информация о том, что иностранец совершил преступление против несовершеннолетней девочки и заразил её ВИЧ-инфекцией.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Кого-кого,  а россиян точно жестко накажут. В любом случае. Но дело в том, что многие преступления покрывают, скрывают спускают на тормозах, или до смешного &quot;наказывают&quot;.... Поэтому доверия к местным силовикам и судам у россиян нет. Вот в чем дело....
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1 час.
НК
Наталья Котельникова
Пусть боятся свои ... доставать, вообще, пусть боятся, они обнаглели, в своей похоти им всё равно, где,когда, как и кого. Их уже собаки боятся. Пусть домой бегут, они зверьё грчзноен.
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27 мин.

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