Массовые нападения на мигрантов в России после заражения ребёнка ВИЧ — правда или фейк?

лл

лина любимцева

Кого-кого, а россиян точно жестко накажут. В любом случае. Но дело в том, что многие преступления покрывают, скрывают спускают на тормозах, или до смешного "наказывают".... Поэтому доверия к местным силовикам и судам у россиян нет. Вот в чем дело....