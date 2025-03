NYT: ВСУ вывели с линии фронта почти все танки Abrams из-за российских дронов

Global Look Press/Armin Weigel/dpa Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели с линии фронта почти все танки Abrams, которые остались у них, из-за высокой активности российских дронов, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники среди украинского военного командования.