NYT: ВСУ вывели с линии фронта почти все танки Abrams из-за российских дронов

Global Look Press/Armin Weigel/dpa Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели с линии фронта почти все танки Abrams, которые остались у них, из-за высокой активности российских дронов, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники среди украинского военного командования.
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