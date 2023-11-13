В России предложили судить чиновников за непредоставление помощи ветеранам СВО

О существовании данной инициативы сообщила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.Ольга Ковитиди сообщила о подготовке российскими сенаторами инициативы о введении ответственности для чиновников за отказ или за несвоевременное предоставление поддержки участникам СВО и ветеранам боевых действий.