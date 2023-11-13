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В России предложили судить чиновников за непредоставление помощи ветеранам СВО

В России предложили судить чиновников за непредоставление помощи ветеранам СВО

О существовании данной инициативы сообщила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.Ольга Ковитиди сообщила о подготовке российскими сенаторами инициативы о введении ответственности для чиновников за отказ или за несвоевременное предоставление поддержки участникам СВО и ветеранам боевых действий.

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Комментарии
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andrew po
Чиновников нужно судить не только за это, а и за неисполнение своих обязанностей.
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